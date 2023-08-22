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«Спартак» подписал Бабича, ЦСКА – Давилу, Горячкина завоевала Кубок мира, «МЮ» расстался с Гринвудом, победы «Арсенала» и «Милана», «Зенит» хочет Нереса и другие новости

«Спартак» подписал Бабича, ЦСКА – Давилу, Горячкина завоевала Кубок мира, «МЮ» расстался с Гринвудом, победы «Арсенала» и «Милана», «Зенит» хочет Нереса и другие новости

1. «Спартак» объявил о трансфере защитника Срджана Бабича из «Альмерии». Контракт с сербским игроком заключен на 3 года.

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