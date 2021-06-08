В 15 армии ВКС ОсН прошли сборы начальников медицинских служб

В 15 армии ВКС ОсН прошли сборы начальников медицинских служб

Одним из обсуждаемых участниками сборов вопросов стало внедрение опыта проведения военно-медицинской эстафеты в боевую подготовку личного состава воинских частей и соединений.

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