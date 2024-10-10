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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о Гончаренко в «Пари НН»: «Это какой‑то бег по кругу. Нет смысла даже говорить, будет лучше или хуже» 

После 11 туров нижегородцы занимают в Мир РПЛ 12-е место. «Трудно ответить, сможет ли Гончаренко изменить ситуацию в «Пари НН», потому что мы все уже запутались в этих перестановках в нижегородском клубе.

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