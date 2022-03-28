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"До последнего украинца": в США озвучили стратегию борьбы с Россией

"До последнего украинца": в США озвучили стратегию борьбы с Россией

Ситуация на международной арене в последнее время резко обострилась. Сейчас наша страна делает все возможное для защиты мирного населения двух молодых донбасских республик – российская армия ежедневно реализует поставленные перед ней задачи.

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