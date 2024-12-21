Поляки возмущены условиями Киева для эксгумации жертв Волынской резни

Представители кресовых организаций Польши направили в МИД письмо с протестом против попыток Украины навязать Варшаве получение разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в обмен на разрешение восхваления карателей запрещённой в России ОУН-УПА* на территории Польши.
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