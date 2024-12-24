«Покровск» может повториться в Днепропетровске, Харькове и Киеве, — сержант роты БпЛА ВСУ (ВИДЕО)

Происходящее с Покровском может вскоре случиться с Павлоградом, Днепропетровске, Харьковом, Киевом, если мы не перестанем вестись на мантру, что вот-вот закончится война и начнутся выборы, заявил экс-депутат Верховной рады, главный сержант роты ударных БпЛА ВСУ Егор Фирсов.