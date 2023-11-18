Маячит Майдан-3: Европа подвела со снарядами, Конгресс грозит перекрыть Киеву кран

Владимир Зеленский в бронежилете. Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что смещение акцента на войну между Израилем и ХАМАС замедлило поставки артиллерийских снарядов в Киев, подрывая военные усилия, поскольку контрнаступление против России зашло в тупик.