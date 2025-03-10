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Царьград

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Трамп решил порадовать Киев: США почти возобновили предоставление разведданных

Трамп решил порадовать Киев: США почти возобновили предоставление разведданных

Американский лидер сообщил, что его страна почти возобновили предоставление разведданных Украине.Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон практически возобновил предоставление Украине разведданных.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Я что то вообще США не понимаю, мечется, как обезьяна между красивыми и умными, ну как с такими вообще о чем то договариваться!
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20 час.
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