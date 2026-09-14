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Владимирские новости

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Авария с лосем на трассе М12 в Собинском районе

Авария с лосем на трассе М12 в Собинском районе

Авария произошла на 179-м километре трассы М12 в Собинском районе, автомобиль перевернулся, сотрудники аварийно-спасательной службы ставили его обратно на колеса.

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