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Авторадио

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В России предлагают запустить мобильные станции техосмотра

Техосмотр автомобилей хотят сделать доступнее для жителей удалённых районов. Минтранс подготовил проект, который разрешит использовать передвижные диагностические линии там, где не хватает стационарных пунктов.

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