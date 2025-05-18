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    Априори.Путин оценил возм...

Путин оценил возможности России довести СВО до логического завершения

У России есть все необходимые возможности, чтобы довести специальную военную операцию (СВО) до логического завершения.

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Комментарии
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Виктор Борисов
......... пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СВО не закончится, пока Россия не добьется всех поставленных целей. Это является приоритетом для Москвы, подчеркнул он. При этом важно обеспечить национальные интересы. Пока этого не будет достигнуто, отметил Песков, урегулирование украинского кризиса будет продолжаться...........Значит  берем Харьков Киев  Львов   Одессу....я  так  понимаю?........или  как ?И  эта  как  ее  ...блин  забыл    денацификация   и  демилитаризация  Украины?
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12 час.
Астон Мартин
вот тоже интересно , а кто ни будь знает это ?🤔
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10 час.
карюкалов вячеслав
Априори.
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5 час.
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