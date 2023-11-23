На пленарном заседании Советом Федерации был одобрен закон об увеличении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности, сообщает PRIMPRESS.
Пенсионеры узнали размер пенсии в 2024 году и обомлели
Комментарии
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Иван Щукин
Это точно, от такой "пенсии" россияне давно уже "обомлели"! Ещё бы такую пенсию "нашим слугам народа", да и членам правительства не мешало бы такую же пенсию как остальному населению России, чтоб они то же "обомлели" от такой пенсии!
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15 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Каком-то долб..бу, что считает себя журналистом, попал в руки словарь русских слов и его словарный запас увеличился, теперь 121 слово! Угадайте, какое слово он обнаружил и освоил?
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11 час.
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