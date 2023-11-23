PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

220 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Каком-то долб..бу, что считает себя журналистом, попал в руки словарь русских слов и его словарный запас увеличился, ...Пенсионеры узнали...
  • Иван Щукин
    Это точно, от такой "пенсии" россияне давно уже "обомлели"! Ещё бы такую пенсию "нашим слугам народа", да и членам пр...Пенсионеры узнали...
  • Михаил Васильев
    Не за то хватаетесь! Надо буржуев трясти!Повысить в два ра...

Пенсионеры узнали размер пенсии в 2024 году и обомлели

Пенсионеры узнали размер пенсии в 2024 году и обомлели

На пленарном заседании Советом Федерации был одобрен закон об увеличении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности, сообщает PRIMPRESS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Щукин
Это точно, от такой &quot;пенсии&quot; россияне давно уже &quot;обомлели&quot;! Ещё бы такую пенсию &quot;нашим слугам народа&quot;, да и членам правительства не мешало бы такую же пенсию как остальному населению России, чтоб они то же &quot;обомлели&quot; от такой пенсии!
Ответить
15 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Каком-то долб..бу, что считает себя журналистом, попал в руки словарь русских слов и его словарный запас увеличился, теперь 121 слово! Угадайте, какое слово он обнаружил и освоил?
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх