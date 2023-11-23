Пенсионеры узнали размер пенсии в 2024 году и обомлели

Иван Щукин

Это точно, от такой "пенсии" россияне давно уже "обомлели"! Ещё бы такую пенсию "нашим слугам народа", да и членам правительства не мешало бы такую же пенсию как остальному населению России, чтоб они то же "обомлели" от такой пенсии!