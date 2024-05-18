Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В России идут массовые задержания сотрудников силовых ведомств, потворствующих нелегальной миграции

В России идут массовые задержания сотрудников силовых ведомств, потворствующих нелегальной миграции

Дмитрий Пучков в 2010-м году писал "До конца девяностых на службу крайне неохотно брали представителей нацменьшинств.

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