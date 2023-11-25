Советы от Марии

- Наш дом в Калуге признан аварийным и должен быть расселен по федеральной программе до 31.12.23 г. Однако дом и территория под ним отданы под комплексную застройку территорий, которую проводит частный инвестор.
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