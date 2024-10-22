Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 946 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    малец, при совдепии было несколько банков - госбанк, внешэконом, жилстрой, агропром и сбербанк... это всё РАЗНЫЕ банк...Минфин встал на з...
  • Людмила Лепаева
    Может их всех вышвырнуть из страны вместе с тобойПолитолог Марков ...
  • Алексей Белоусов
    Именно Госбанк (ныне Сбер) в 1980-х и 1990-х обобрали народ до нитки. Когда компенсация будет?Минфин встал на з...

Иванишвили: западный чиновник предлагал Грузии начать войну с Россией

Иванишвили: западный чиновник предлагал Грузии начать войну с Россией

Высокопоставленный западный чиновник предлагал бывшему руководителю правительства Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Российской Федерацией, которая продлилась бы три-четыре дня, а потом закавказская республика начала бы партизанское сопротивление.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх