Высокопоставленный западный чиновник предлагал бывшему руководителю правительства Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Российской Федерацией, которая продлилась бы три-четыре дня, а потом закавказская республика начала бы партизанское сопротивление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии