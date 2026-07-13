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Царьград

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Собянин: В Москве открылись 36 новых спортплощадок в этом сезоне

Собянин: В Москве открылись 36 новых спортплощадок в этом сезоне

В этом сезоне в Москве в рамках проекта "Мой спортивный район" открылись 36 новых спортплощадок. Мэр Сергей Собянин подчеркнул доступность бесплатных тренировок под руководством опытных тренеров для жителей 110 районов столицы.

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