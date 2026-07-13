Собянин: В Москве открылись 36 новых спортплощадок в этом сезоне

В этом сезоне в Москве в рамках проекта "Мой спортивный район" открылись 36 новых спортплощадок. Мэр Сергей Собянин подчеркнул доступность бесплатных тренировок под руководством опытных тренеров для жителей 110 районов столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии