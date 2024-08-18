Украина на грани потери поддержки Германии: последствия обвинений в подрыве «Северных потоков» Ольга ВайленкоУкраина, которая с начала военного конфликта с Россией пользуется широкой поддержкой Запада, может оказаться в сложной ситуации.
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