Расчет 152-мм гаубицы Д-20 Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск России нанес точные артиллерийские удары по опорному пункту и посту запуска ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на часовоярском направлении.
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