Расчет «Гиацинт-Б» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет артиллерийского орудия «Гиацинт-Б» Новороссийского подразделения Воздушно-десантных войск России уничтожил пункт временной дислокации боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области.
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