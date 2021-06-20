И кто же виноват, что зарплата 15000 рублей, а пенсии по 8500

Собралась как-то наша компания одноклассниц за чашкой кофе и вдруг разговор перешел на тему доходов населения, пенсий и возможностей для российского трудового народа.
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