Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Белецкий
    Забыл добавить - вся эта богемная публика, с большим энтузиазмом и рвением, с удовольствием поддерживала Алкаша на из...Спросил отца, пра...
  • Вадим Белецкий
    Не стоит валить всё в одну кучу и, смешивать несовместимые вещи - в распаде СССР, виноваты не какие-то абстрактные ко...Спросил отца, пра...
  • Надежда Новопашина
    Скучаю по СССР! В 1973 году мы с подругой шли в 2 часа ночи с "Весны-УПИ" - это был такой всесоюзный молодёжный форум...Спросил отца, пра...

И кто же виноват, что зарплата 15000 рублей, а пенсии по 8500

И кто же виноват, что зарплата 15000 рублей, а пенсии по 8500

Собралась как-то наша компания одноклассниц за чашкой кофе и вдруг разговор перешел на тему доходов населения, пенсий и возможностей для российского трудового народа.

Вернуться к статье
134
Обсудить
Валентина Шашерина
Себестоимость бензина АИ-95 около 5 руб. Налоги в цене составляют 36 руб. Вот откуда яхты, дворцы, Донбасс, Крымнаш и т.д. И так где ни копни. Государство грабит нас по полной программе, а мы радуемся стабильности. Все не могут пойти в юристы за 150 тыс., кто-то должен и в подьездах убирать, и хлеб печь, и детей учить. Люди не виноваты в своих мизерных зарплатах и пенсиях.
СанСаныч Демченко
Дмитрий Бакланов
А с чего вы взяли, что должны платить себестоимость и только? Мы не в содепии, у нас РЫНОК! Грабит вас не государство, а работодатель. Или вы бюджетник? Ну бюджетникам и сказали - идите в бизнес, то есть грабьте ваших работников! И в древних Афинах утопический роман - "и у каждого человека должно быть не менее 10 рабов"! Мы все хотим быть бизнесменами, но всем нельзя, кто-то должен же быть работником у бизнесмена! Ограбленным.
Валентина Шашерина
Я не бюджетник, а вы не работодатель. С вами даже поспорить не хочется, такой несете бред!
Елена
Так, баклан же)))
oama Manuylova
Если все рванут в бизнес за деньгами, то не останется у нас ни учителей, ни ученых
Дмитрий Бакланов
А как в древней Греции считали что у каждого должно быть не мене 10 рабов? Вот есть люди-бизнесмены, и просто нет людей не бизнесменов. Они не ЛЮДИ! И прав не должны иметь!
oama Manuylova
Да, теперь мы рабы умственного труда.
Светлана22
Есть люди, которые довольствуются самым малым, и счастливы. С генами что ли это передается. Родители так жили, и они так, и что характерно, дети так же. А вот внуки - нет. Берут кредиты, чтобы купить новый айфон, кросовки - писк моды, косметику дорогую, залезают в долги, попадают в беду, если не помочь их выплатить. Даже не берусь сказать, а сколько им надо получать и иметь, чтобы быть довольными и счастливыми. А главное - ничего не хотят менять в своей жизни и всегда не довольны. Считают, что надо жить здесь и сейчас. Не взялась бы это правило оспаривать, если тебе за 60-70. А если 25? Может и спорно это?
Николай Галыгин
Все думы о золотом тельце,остановитесь люди,оглянитесь ,много ли вам надо для счастья и плюньте на тех кто помешан на нем,взгляните на жизнь и ее назначение с другой стороны.
Елена
Отличный совет! Займитесь духовным развитием, а когда вам отключат эл-во за неуплату, наслаждайтесь медитацией( 😕 , может хватит бред нести?
Наталья Козлова
Если все кинутся в юристы, то у них зарплата упадет. Зачем будет платить 150 тыс, если рядом стоит огромная туча желающих за 20? Не всем повезло родиться в богатой семье, где сначала на учебу в Англию, а затем сразу в совет директоров или в правительство, по наследству. А некоторые уже своим деткам смогли и ордена добыть- в 23 года за многолетний труд.
Николай Галыгин
Бред несете вы в погоне за золотым тельцом,потратив свою жизнь,а в прочем таких не жаль загнетесь раньше.

Картина дня

наверх