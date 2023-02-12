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Шубенков о возможном недопуске к Олимпиаде: «Я посвятил спорту всю жизнь, и сейчас мне говорят: «Ты хороший парень, но ты нам не нужен»

Чемпион мира 2015 года в барьерном беге Сергей Шубенков высказался о возможном недопуске России к Олимпиаде-2024 в Париже.

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