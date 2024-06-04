Чернышев дал первый комментарий после похорон Заворотнюк: «Она сейчас видит»

Петр Чернышев — человек очень чистой души и сильной воли. На прощальной церемонии с любимой женой он еле держался на ногах и следовал за процессией с пустым взглядом, но после трагических событий нашел в себе силы дать небольшой комментарий прессе.
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