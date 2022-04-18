«Фантастические твари 3» провалились в прокате

Фильм показал худший результат волшебной трилогии. «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», реж. Дэвид Йейтс Кадр из фильмаКартина «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» собрала за первые выходные американского проката 43 миллиона долларов.
Фильм показал худший результат волшебной трилогии. «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», реж. Дэвид Йейтс Кадр из фильмаКартина «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» собрала за первые выходные американского проката 43 миллиона долларов.
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