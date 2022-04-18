7дней.ru

105 554 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Пусиков
    Не налезает одежд...
  • Tania Еременко
    Повезло Степаненке - похудела бесплатно и бабла немеряно огребла. МАЛАДЕС!Кожа до кости: чт...
  • Дорсай
    Да пох на них.Будет бить в лицо...

«Фантастические твари 3» провалились в прокате

«Фантастические твари 3» провалились в прокате

Фильм показал худший результат волшебной трилогии. «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», реж. Дэвид Йейтс Кадр из фильмаКартина «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» собрала за первые выходные американского проката 43 миллиона долларов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх