Свыше 90 земельных аукционов провели в Подмосковье за неделю

За неделю в Подмосковье прошло 94 земельных аукциона. В них участвовали 329 человек. Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, всего с 12 по 16 августа в регионе провели 94 земельно-имущественных аукциона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии