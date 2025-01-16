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Царьград

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Пособие по уходу за ребенком собираются увеличить в России

Пособие по уходу за ребенком собираются увеличить в России

Законопроект об увеличении пособия по уходу за ребенком собираются внести в Госдуму.Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение парламента законопроект об увеличении размера пособия по уходу за ребенком.

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