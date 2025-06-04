В Европе многие не согласны отказаться от российского газа

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Брюссель — Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Европейском союзе отказываются одобрять план Брюсселя по запрету российского газа, требуя более убедительных гарантий касаемо экономических и правовых последствий, прежде чем принимать решение.