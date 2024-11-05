“Дешевка”, – искусствовед разнес лже-коллекцию антиквариата Пугачевой

Журналист и искусствовед Софья Багдасарова, широко известная своими книгами и остросюжетными публикациями, провела тщательное расследование легендарной коллекции антиквариата Аллы Пугачевой и Максима Галкина*.
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