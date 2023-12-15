Певица STAZZY спела с ямальцами гимн фестиваля «Дыхание Арктики»

Организаторы «Дыхания Арктики» представили новую версию гимна фестиваля, которую исполнили участница двух сезонов телешоу «Песни» на канале ТНТ Стася Лисицына, известная под псевдонимом STAZZY, и тюменский битбоксер Сергей Черня.
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