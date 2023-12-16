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«Барса» не выигрывает 3 матча подряд – впервые в сезоне. Клуб пропустил 8 голов за период

«Барса» не выигрывает 3 матча подряд – впервые в сезоне. Клуб пропустил 8 голов за период

Сегодня каталонцы не смогли обыграть «Валенсию» на выезде (1:1) в рамках 17-го тура Ла Лиги. Команда Хави не побеждает три матча подряд: до этого были поражения от «Жироны» (2:4) и «Антверпена» (2:3).

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