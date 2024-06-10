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Спички - не игрушка

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За полторы минуты до Армагеддона. Почему США меняют подход к ядерному оружию

За полторы минуты до Армагеддона. Почему США меняют подход к ядерному оружию

США хотят повысить "агрессивность" своей ядерной программы. Американские чиновники не скрывают, что данные меры должны произвести впечатление на Россию и Китай, сделав их более сговорчивыми"Ухудшение условий безопасности"О грядущих изменениях в ядерной программе Соединенных Штатов сообщило издание Semafor со ссылкой на неназванного источника в Белом доме.

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