За полторы минуты до Армагеддона. Почему США меняют подход к ядерному оружию

США хотят повысить "агрессивность" своей ядерной программы. Американские чиновники не скрывают, что данные меры должны произвести впечатление на Россию и Китай, сделав их более сговорчивыми"Ухудшение условий безопасности"О грядущих изменениях в ядерной программе Соединенных Штатов сообщило издание Semafor со ссылкой на неназванного источника в Белом доме.