Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Свежие комментарии

  • Алексей Чочия
    Кроме этого необходимо пересмотреть постперестроечный процесс. Вернуть (деприватизировать) снова под государственное ...Система систем.
  • Юрий Ильинов
    Хазин писал о неком договоре между Путиным и либералами. (Разграничение власти) Думаю, финансовая составляющая остаёт...Система систем.
  • Алексей Чочия
    Всё правильно сказано в данной статье, абсолютно всё. Не добавить, не убавить. Как открыли ящик Пандоры с года перест...Система систем.

Система систем.

Система систем.

Система систем. Порт-дно – небо, оно же система. Чтобы подключиться к системе, необходимо достать дно, активизировав сенсоры и передатчики, и опять в небо! Система была повернута червовой гранью пирамиды, поэтому мы видели только глаз, который за всем наблюдает.

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Комментарии
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АЧ
Алексей Чочия
Всё правильно сказано в данной статье, абсолютно всё. Не добавить, не убавить. Как открыли ящик Пандоры с года перестройки и вот 40 лет пожинаем плоды. В стране: ..&quot; демографическая яма, сокращение русского населения, уничтожение института семьи и бедность. Действительно ведь многие думали,что Весна 2014, Крым и пойдём дальше до границ польши освободим территорию от сатанинского ига. ..&quot; Но, несмотря на СВО, нашу экономику по-прежнему пасет МВФ через своих представителей в ЦБ и Минфине. Россия замещает ельцинский «поворот на Запад», новым «разворотом на Восток». Поэтому без смены либерального курса, без поворота к себе вернуть наш суверенитет и остановить цивилизационное уничтожение России невозможно.&quot;..
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23 час.
Юрий Ильинов
Хазин писал о неком договоре между Путиным и либералами. (Разграничение власти) Думаю, финансовая составляющая остаётся у либералов. Путин срочно готовит кадры. Победы, веэде!
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18 час.
АЧ
Алексей Чочия
Кроме этого необходимо пересмотреть постперестроечный процесс. Вернуть (деприватизировать) снова под государственное управление либо под госконтроль нечестно прихватизированное различными олигархическими структурами производства, недвижимость, активы, включая земельные участки, а также земли сельхозназначений.
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8 час.

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