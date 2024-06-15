Система систем.

АЧ

Алексей Чочия

Всё правильно сказано в данной статье, абсолютно всё. Не добавить, не убавить. Как открыли ящик Пандоры с года перестройки и вот 40 лет пожинаем плоды. В стране: .." демографическая яма, сокращение русского населения, уничтожение института семьи и бедность. Действительно ведь многие думали,что Весна 2014, Крым и пойдём дальше до границ польши освободим территорию от сатанинского ига. .." Но, несмотря на СВО, нашу экономику по-прежнему пасет МВФ через своих представителей в ЦБ и Минфине. Россия замещает ельцинский «поворот на Запад», новым «разворотом на Восток». Поэтому без смены либерального курса, без поворота к себе вернуть наш суверенитет и остановить цивилизационное уничтожение России невозможно."..