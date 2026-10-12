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Царьград

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Свердловская область — вторая в РФ по числу участков в зонах затопления

Свердловская область — вторая в РФ по числу участков в зонах затопления

В Свердловской области 196,5 тысячи земельных участков находятся в границах зон затопления и подтопления, при этом 79% из них не имеют построек, сообщил основатель сервиса ГИСЛС Леонид Соловьев.

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