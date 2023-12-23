«Срамота»: Слава раскрыла секрет Киркорова

Артистка удивилась тому, в каком виде певец недавно появился на светском мероприятииРоссийская певица Слава (Анастасия Сланевская), в своем блоге поделилась неожиданными подробностями появления Филиппа Киркорова на "голой вечеринке" у блогера Анастасии Ивлеевой.