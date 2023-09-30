Продлены санкции в отношении российских и белорусских лыжников

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Фото: Global Look Press Отстранение российских и белорусских лыжников от участие в Кубке мира сохранится и в новом сезоне, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на заявление Международной федерации лыжного спорта (FIS).