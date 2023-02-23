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Ещё в конце 1940-х годов литовский конструктор планеров Роумальдас Бекшта спроектировал свой первый самолёт по схеме "утка", получивший обозначение - РБ-4

Ещё в конце 1940-х годов литовский конструктор планеров Роумальдас Бекшта спроектировал свой первый самолёт по схеме "утка", получивший обозначение - РБ-4

﻿﻿Еще в конце 1940-х литовский планерист Румалдас Бекшта сконструировал свой первый самолет по схеме «утка», получивший обозначение RB-4.

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