Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили конфликт на Украине и ближневосточную ситуацию

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ряд вопросов, касающихся взаимного интереса, в частности, развитие конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии