В Симферополе откроют волонтёрский центр с собственным производством Там оборудуют 8 цехов. В столярном цеху будут производить станки, для плетения маскировочных сетей, в сушильном цехе будут сушить овощи для супов, также будут делать мясные чипсы.
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