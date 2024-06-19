Глава КНДР Ким Чен Ын выразил полную поддержку России в проведении СВО

Председатель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын отметил роль Российской Федерации в поддержании стратегического баланса в мире и выразил полную поддержку проведения специальной военной операции.
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