Шубенков, Пронкин, Хасанова и Кочанова вошли в состав комиссии спортсменов ВФЛА

Стал известен состав комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В список, утвержденный исполкомом организации, включены: Юрий Чечун – председатель комиссии, двукратный чемпион России по марафону; Алексей Федоров – серебряный призер чемпионата Европы в тройном прыжке; Сергей Шубенков – чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами; Мария Кочанова – двукратная чемпионка России по прыжкам в высоту; Валерий Пронкин – серебряный призер чемпионата мира в метании молота; Эльвира Хасанова – рекордсменка России в спортивной ходьбе, участница Олимпийских игр; Василий Мизинов – серебряный призер чемпионата мира в спортивной ходьбе; Степан Кекин – двукратный чемпион России в многоборье; Екатерина Реньжина – многократная чемпионка России в спринтерском беге, президент Федерации легкой атлетики Тульской области.