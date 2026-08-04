Астраханскую экономическую зону покидают фантомные миллиарды

Арбитражный суд Астраханской области поставил точку в истории очередного бумажного инвестпроекта: региональный минпром добился расторжения соглашения с ООО «Астраханский завод специального машиностроения» и взыскания с него пятимиллионного штрафа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии