Наш потерянный мир

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Отрезать ВСУ от поставок оружия: британская разведка предупредила Киев о подготовке Россией спецоперации

Отрезать ВСУ от поставок оружия: британская разведка предупредила Киев о подготовке Россией спецоперации

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине «гуманитарные» поставки военной техники, боеприпасов и подготовка военнослужащих ВСУ Западом стали проблемой, которая может продлить боевые действия на украинской территории на неопределенный срок.

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