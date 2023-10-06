12 идей маникюра от мастера Кейт Бекинсейл и Блейк Лайвли

12 идей маникюра от мастера Кейт Бекинсейл и Блейк ЛайвлиЭль Герштайн (@enamelle) ведет соцсети и выкладывает свои работы на ногтях таких звезд, как Джей Ло, Дрю Беримор, Кейт Бекинсейл, Линдси Лохан и Блейк Лайвли.
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