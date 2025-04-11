Путин разозлился на Алиева: «Не надо называть Крым украинским!»

Кремль выразил недовольство жесткими антироссийскими высказываниями президента Азербайджана Ильхама Алиева, что неожиданно поставило под угрозу восстановление нормальных отношений между Россией и Азербайджаном.
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