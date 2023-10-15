Путин указал на совпадение идей России и Китая в рамках интеграций

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая, что идеи России, связанные с развитием Евразийского экономического союза и созданием «Большой Евразии», полностью совпадают с китайскими идеями, выраженными в рамках инициативы «Один пояс, один путь».