Нациков под Покровском гонят в адский котел: Карта специальной военной операции на Украине на 17 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваУкраинские паблики сообщают о стремительном наступлении Вооруженных сил РФ в районе Покровска.