В Минусинском районе Красноярского края зафиксировали очаг африканской чумы

В Минусинском районе Красноярского края выявлен очаг африканской чумы у свиней. Осуществляются меры по локализации вируса «Поступила информация о падеже свиней в личном подсобном хозяйстве на территории села Малая Минуса Минусинского района.
В Минусинском районе Красноярского края выявлен очаг африканской чумы у свиней. Осуществляются меры по локализации вируса «Поступила информация о падеже свиней в личном подсобном хозяйстве на территории села Малая Минуса Минусинского района.
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