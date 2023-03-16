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В Минусинском районе Красноярского края зафиксировали очаг африканской чумы

В Минусинском районе Красноярского края зафиксировали очаг африканской чумы

В Минусинском районе Красноярского края выявлен очаг африканской чумы у свиней. Осуществляются меры по локализации вируса «Поступила информация о падеже свиней в личном подсобном хозяйстве на территории села Малая Минуса Минусинского района.

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