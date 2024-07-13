ЕС утвердил Закон об ИИ: в числе запретов извлечение изображений лиц из инте...

ЕС утвердил Закон об ИИ: в числе запретов извлечение изображений лиц из интернетаЕвропейский союз официально утвердил Закон об искусственном интеллекте, представляющий собой комплексный набор правил для регулирования деятельности технологических компаний.
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