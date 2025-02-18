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Первая сенсация переговоров в Эр-Рияде. Контракт России и США - что скажет Китай?

Первая сенсация переговоров в Эр-Рияде. Контракт России и США - что скажет Китай?

Какие бы то ни было выводы о переговорах в Эр-Рияде делать рано. Начались они только что. И, наверняка, мы имеем дело лишь с первым раундом взаимодействия.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
При чем тут Китай?
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1 д.
Владимир Морж
Миротворческий контингент: северные корейцы, иранцы, китайцы. Располагаться на границе с Польшей, Венгрией и Румынией.
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15 час.
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