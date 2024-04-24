Губернатор Херсонской области: при попытке переправы через Днепр уничтожены четыре лодки с десантом ВСУ Евгения КомароваВладимир Сальдо, губернатор Херсонской области, периодически упоминается российскими СМИ в связи с заявлениями о результатах работы ВС РФ в рамках СВО.
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