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Губернатор Херсонской области: при попытке переправы через Днепр уничтожены четыре лодки с десантом ВСУ

Губернатор Херсонской области: при попытке переправы через Днепр уничтожены четыре лодки с десантом ВСУ

Губернатор Херсонской области: при попытке переправы через Днепр уничтожены четыре лодки с десантом ВСУ Евгения КомароваВладимир Сальдо, губернатор Херсонской области, периодически упоминается российскими СМИ в связи с заявлениями о результатах работы ВС РФ в рамках СВО.

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