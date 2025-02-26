Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Принимайте – или всё кончится плохо»: новый ультиматум Путина осадил Трампа и лишил Киев шансов на спасение

«Принимайте – или всё кончится плохо»: новый ультиматум Путина осадил Трампа и лишил Киев шансов на спасение

  Россия выдвинула Западу чёткие условия по Украине, показав, что не позволит Дональду Трампу обвести себя вокруг пальца.

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Комментарии
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Александр Симаков
Вас никто не просил быть адвокатом Сергея Чернявского. Ему сделали замечание за нарушение правил сайта. Какое Вы имеете к этому отношение?
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11 час.
Александр Симаков
Наш президент предложил  Трампу &quot;сделку&quot; по соместным  проектам в &quot;старой России&quot; и новых регионах. Ни о каких совместных проекта и предприятиях на территории  Украины речи не идет.  В любом случае, как неоднократно говорил наше президент,  цели СВО будут достигнуты (и Трамп об этом знает). А это исключает появление в будущем &quot;более жесткой&quot; Украины. Вопрос только в том, какие отступные захочет Трамп за Украину?  Путин сделал предложение, устроит ли оно Трампа? Будем посмотреть. В любом случае ситуация для США складывается такая:  с паршивой овцы (то бишь Украины) хоть шерсти клок.   Реальные проекты в России в обмен на чемодан без ручки, Трампа как бизнесмена, должны устроить
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11 час.
v
vasyn
Создаётся впечатление, что все они не знают, что такое Россия и Русские люди — нет ребята будем пиzдить, как пиzдили раньше. Слава Русским воинам!!!
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15 мин.
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