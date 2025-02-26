«Принимайте – или всё кончится плохо»: новый ультиматум Путина осадил Трампа и лишил Киев шансов на спасение

Александр Симаков

Наш президент предложил Трампу "сделку" по соместным проектам в "старой России" и новых регионах. Ни о каких совместных проекта и предприятиях на территории Украины речи не идет. В любом случае, как неоднократно говорил наше президент, цели СВО будут достигнуты (и Трамп об этом знает). А это исключает появление в будущем "более жесткой" Украины. Вопрос только в том, какие отступные захочет Трамп за Украину? Путин сделал предложение, устроит ли оно Трампа? Будем посмотреть. В любом случае ситуация для США складывается такая: с паршивой овцы (то бишь Украины) хоть шерсти клок. Реальные проекты в России в обмен на чемодан без ручки, Трампа как бизнесмена, должны устроить