Россия выдвинула Западу чёткие условия по Украине, показав, что не позволит Дональду Трампу обвести себя вокруг пальца.
«Принимайте – или всё кончится плохо»: новый ультиматум Путина осадил Трампа и лишил Киев шансов на спасение
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Александр Симаков
Вас никто не просил быть адвокатом Сергея Чернявского. Ему сделали замечание за нарушение правил сайта. Какое Вы имеете к этому отношение?
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11 час.
Александр Симаков
Наш президент предложил Трампу "сделку" по соместным проектам в "старой России" и новых регионах. Ни о каких совместных проекта и предприятиях на территории Украины речи не идет. В любом случае, как неоднократно говорил наше президент, цели СВО будут достигнуты (и Трамп об этом знает). А это исключает появление в будущем "более жесткой" Украины. Вопрос только в том, какие отступные захочет Трамп за Украину? Путин сделал предложение, устроит ли оно Трампа? Будем посмотреть. В любом случае ситуация для США складывается такая: с паршивой овцы (то бишь Украины) хоть шерсти клок. Реальные проекты в России в обмен на чемодан без ручки, Трампа как бизнесмена, должны устроить
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11 час.
v
vasyn
Создаётся впечатление, что все они не знают, что такое Россия и Русские люди — нет ребята будем пиzдить, как пиzдили раньше. Слава Русским воинам!!!
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15 мин.
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